ناصر منسي: ليفاندوفسكي مثلي الأعلي أوروبيا.. وعماد متعب محليا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اللاعبين المميزين في خط الهجوم محليًا وعالميًا.

وقال ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن ليفاندوفسكي مثله الأعلى من مهاجمي العالم، أما في مصر فمثلي الأعلى عماد متعب.

وأضاف ناصر منسي: جوزيه جوميز يحبي ويثق فيا، وأنا مرتبط به وأعتبره مثل والدي، ومرتبط به جدا.

كنت أشعر أني سأحرز هدفا للزمالك أمام الأهلي

قال ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه عمل على التركيز طوال الفترة الماضية وعمل بجد، بعيدًا عن كل الأحاديث التي اتحدثت عن رحيله.

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن التوفيق كان في صالحه وأحرز هدفًا وحصد الفريق لقب كأس السوبر، موضحًا أنه كان يشعر بأنه من سيحرز هدف الزمالك.

وتابع ناصر منسي: أخبرت زياد كمال أنني سأنزل بديلًا وأحرز هدف التعادل، وهو ما كان وأحرزت الهدف، وتوجنا باللقب.

واختتم ناصر منسي: لا أتابع السوشيال ميديا، ومهما قال الجمهور فأنا أحب نادي الزمالك.