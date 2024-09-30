بالأزرق.. الكشف عن القميص الثاني لـ الأهلي (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً للقميص الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداً للموسم الجديد، والذى جاء لونه أزرق قاتم مع أصفر.

ويجمع قميص الأهلي الأول بين اللون الأحمر المعتاد، بجانب خطوط ذهبية على جانبي القميص.

وفى وقت سابق، كشف النادي الأهلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القميص الأول الذي سيرتديه الفريق فى الموسم الجديد، وجاء إعلان الأهلي بنشر صور لبعض لاعبي فريق الكرة بجانب لاعبات فريق السيدات بالنادي.

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر الأفريقى أمام الزمالك، بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وفرط الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.