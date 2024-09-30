شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ معسكره الخارجي فى التاسع من أكتوبر المقبل بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، التاسع من أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق معسكر الفريق البورسعيدي المقرر إقامته فى المغرب، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2024-2025، على أن يستمر المعسكر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، تأجيل انطلاق معسكر الفريق بالقاهرة، والذي كان محددا له الثلاثاء المقبل، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

وكان علي ماهر قد منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.