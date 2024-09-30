شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يعود لتشكيل الأهلي فى غياب محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

يعود عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للمشاركة فى تشكيل المارد الأحمر الأساسى بالمباريات المقبلة، ليشغل الجبهة اليمنى بعد ظهوره بديلا طوال اللقاءات الماضية.

ويأتى قرار عودة عمر كمال عبد الواحد للتشكيل الأساسى بعد إصابة محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى للأهلى بجزع فى الرباط الصليبى الخلفى للركبة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، وأثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على 250 ألف دولار مكافأة من الاتحاد الأفريقى الكاف بصفته وصيفاً للسوبر الأفريقى بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق بعد تدخل من حمزة المثلوثي، بينما عادل ناصر منسي النتيجة لصالح الفارس الأبيض فى الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية رائعة من عمر جابر.

وبعد فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، فإن الزمالك سيحصل على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار، بناءً ما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي "كاف".

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.