الامارات | لاعب مثّل الأهلي والزمالك.. "هذا الجمهور أفضل ما في كرة القدم بمصر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب الأهلي الأسبق والزمالك الحالي، ناصر ماهر جمهور "القلعة البيضاء" بأنه "أفضل ما في كرة القدم بمصر".

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية: "جمهور الزمالك له طابع خاص ومميز، يكفي أنه الجمهور الوحيد الذي يقدم الهدايا للاعبيه، لقد حدث هذا معنا قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي".

وأضاف: "تفاجأنا بأعداد كبيرة من الجماهير تحضر إلى ملعب الزمالك قبل يوم واحد من السفر إلى الرياض، ويُقدمون لنا الهدايا، هذه اللفتة أعطتنا دفعة معنوية كبيرة وتعاهد اللاعبون أن يردوا لهم الجميل ونُهديهم كأس البطولة".

وكشف ناصر ماهر عن حجم الضغوطات التي تعرض لها عدد كبير من لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر قائلاً: "أنا شخصيا لا أُتابع مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا قبل المباريات المهمة وتفاجأت عقب المحاضرة الأخيرة التي ألقاها المدرب البرتغالي جوميز عن مباراة الاهلي، بعرض لقطات لأبرز ما قيل عن لاعبي الأبيض قبل المباراة وحالة استخفاف بعض لاعبي كرة القدم السابقين بفريق الزمالك ونجومه".

وختم: "تلك العبارات الاستفزازية زادتنا إصراراً وعزمية على الفوز، لا يصح لأحد أن يُنكل بتاريخ الزمالك وجماهيره العريضة ونجومه الكبار، أعتقد أن الدرس الذي قدمنا في مباراة سيتذكره كثيرا من طال تاريخ الزمالك".