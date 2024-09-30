7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رحلة ترفيهية لوفود مونديال اليد بـ"الكاتدرائية وساحة الشعب" بالعاصمة الإدارية، الزمالك يستعد لإعلان صفقة جيفرسون كوستا رسمياً بعد التوقيع 4 مواسم.

الأهلى: كهربا غادر المستشفى وسيتواجد فى التدريبات بعد انتهاء الراحة

أكد مصدر بـ النادى الأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا بحالة جيدة وغادر المستشفى بالأمس، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

رحلة ترفيهية لوفود مونديال اليد بـ"الكاتدرائية وساحة الشعب" بالعاصمة الإدارية

كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" التى تنظمها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة إقامة رحلة ترفيهية للوفود المشاركة فى البطولة اليوم الإثنين فى ظل حصول الفرق على راحة، لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية مثل الكاتدرائية وساحة الشعب قبل تناول وجبة الغذاء والتقاط صورة تذكارية. حرص الحساب الرسمي لكأس السوبرالأفريقي على الإشادة بـ أحمد حمد سيد زيزو لاعب فريق نادي الزمالك بعد فوز الأبيض باللقب مؤخرا. وكتب الحساب الرسمي لكأس السوبر الأفريقي، "كأس السوبر الأفريقي 2020 كأس السوبر الأفريقي 2024 .. أحمد سيد زيزو لاعب استثنائي في تاريخ الزمالك.

يستعد نادي الزمالك للإعلان خلال الساعات المقبلة عن أحدث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب صاحب الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو جيفرسون كوستا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي.

يعتزم الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تجهيز الوافد الجديد عمر الساعى للظهور فى تشكيل المارد الأحمر الأساسى بالمباريات المقبلة بعد إصابة زميله أكرم توفيق.

يبدأ محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبى للركبة تمهيداً للعودة للملاعب، حيث ينفذ اللاعب البرنامج رغم حصول الفريق على إجازة من التدريب حتى السبت المقبل.