شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الملفات المهمة سيتم طرحها على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد تتويج الفريق الكروي الأول بلقب السوبر الأفريقي الخامس في تاريخه، ونرصد أهم تلك الملفات في التقرير التالي على هيئة سؤال وجواب.

س: كم لقبا حققه الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي فى تاريخه؟

ج: توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

س: متي يعود الزمالك من الإجازة؟

ج: منح الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لاعبي الفريق راحة سلبية عقب التتويج بلقب السوبر، ومن المقرر ان يعود الفريق للتدريبات السبت المقبل علي ملعب النادي في ميت عقبة.

س: ما هي البطولة التي يبدأ الزمالك الاستعداد لها؟

ج: يبدأ الزمالك الاستعداد بكل قوة لبطولة كأس السوبر المحلي التي ستقام في نهاية شهر أكتوبر بدولة الامارات الشقيقة، كما يستعد لبطولة الدوري بالموسم الجديد، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية.

س: متي تقام قرعة الكونفدرالية الأفريقية؟

ج: يترقب نادي الزمالك قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها السابع من أكتوبر المقبل؛ للتعرف على منافسيه، حيث يقع الزمالك حامل لقب النسخة الماضية في التصنيف الأول لأندية البطولة، وقد يقع في مواجهة مباشرة بدور المجموعات مع النادي المصري الذي يشارك في البطولة أيضاً ضمن التصنيف الثاني.

س: ما أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك حالياً؟

ج: أصبح علي طاولة مجلس الادارة العديد من الملفات المهمة بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، أهم تلك الملفات تجديد تعاقد رباعى الفريق الذين ينتهى تعاقدهما مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب مسئولو الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد كل من أحمد مصطفى زيزو، ونبيل عماد دونجا، والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، حيث يحق للرباعى التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل، نظرًا لانتهاء تعاقدهم مع الزمالك بنهاية موسم 2025، لاسيما أن مسئولى الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق، والحفاظ على قوامه الأساسى فى المرحلة المقبل، مع ابرام تعاقدات لتدعيم الفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسات مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء من أجل حسم تجديدها والحفاظ على استقرار الفريق، حيث يعقد تجديد تعاقد زيزو هو الملف الأبرز على طاولة مجلس إدارة الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب كان على مقربة من الرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عروضًا للاحتراف، قبل ان يتم غلق الملف وإعلان اللاعب استمراره مع الفريق بشكل رسمى.