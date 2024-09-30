"كحلي مع خطوط صفراء".. شاهد القميص الاحتياطي الجديد للأهلي بمواصفات عالمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت شركة أديداس عن القميص الاحتياطي للنادي الأهلي، الذي سيظهر به، بشكل رسمي لموسم 2024\2025.

ويعد القميص الاحتياطي، باللون الكحلي مع خطوط صفراء، بعدما كان يرتدي الموسم الماضي القميص الأسود.

وتم تصميم القميص باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وهو يتميز بخاصية AEROREADY التي تمتص العرق وتتحكم رطوبة القماش، مما يضمن الراحة المثالية للاعبين أثناء المباريات القوية.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، خسر في لقب السوبر الأفريقي، على حساب الزمالك في المباراة الماضية، التي أقيمت بينهما يوم الجمعة، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1\1.

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