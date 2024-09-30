شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة القلاوي يدخل ضمن القائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

دخل الحكم حماده القلاوي ضمن قائمة الحكام الدوليين للموسم الحالي 2023- 2024، وأرسل اتحاد الكرة مساء أمس، الأحد، قائمة الحكام الدوليين بالكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبدأ حمادة القلاوي مشواره كلاعب كرة قدم من خلال قطاع ناشئى نادي سوهاج والذي لمع نجمه فيه كرأس حربة تهافتت عليه أندية الصعيد للتعاقد معه قبل أن يستقر به الحال في فريق الطليحات بالقسم الرابع لرغبته في ممارسة كرة القدم، والحفاظ على مستواه البدني للاستمرار بقوة في مجال التحكيم.

القلاوي بدأ مشواره مع التحكيم المصري منذ موسم 2011، بعد أن إجتاز بنجاح كل الاختبارات التي حددتها لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم وتم ترشيحه للسفر إلى معسكر الحكام بدولة فرنسا إضافة إلى قرار اللجنة باعتماده حكم رسمي من الدرجة الثالثة بعد نجاحه الكبير في المعسكرات التحكيمية التي حضرها وتم منحه قيادة مباراة المقاولون العرب والشمس في بطولة كأس مصر.