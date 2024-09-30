في الرباط الصليبي.. الأهلي يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي، عن التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي.

وكان هاني قد غادر مباراة فريقه أمام الزمالك، مصابًا في الدقيقة 26، في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة في السعودية.

ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتوج الفارس الأبيض بلقب السوبر الإفريقي.

وخلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، قال أحمد جاب الله: "الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة".

وأضاف جاب الله: "يحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة".

يشار إلى أن الأهلي يستعد في الفترة الحالية، إلى المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات في الفترة بين 19 أكتوبر إلى 25.