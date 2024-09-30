«واقع ولابد من التأقلم ربما لسنوات».. أحمد الطيب يوجه رسالة قوية لجماهير النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة قوية لجماهير الأهلي، وذلك بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

وكتب الطيب عبر صفحته الخاصة بمواقع "فيس بوك": "أعجبني عتاب جماهير الأهلي للاعبين والجهاز الفني والإدارة، جاءت دون خروج عن النص أقصد (الألفاظ الخارجة) المعتادة في هذه الظروف واعترافهم بأحقيّة الزمالك بالفوز".

وأضاف المعلق الرياضي: "إستعادة الزمالك لزعامة القارة الأفريقية وعلى حساب الأهلي !! أمر ليس هيّن على جماهير الأهلي - لكنه أصبح واقع ولابد من التأقلم على ذلك ربما لسنوات و سنوات".

وتابع: "الذي يهمنا ألا تخرج الزعامة عن أندية مصر، سواء باللون الأبيض أو الأسود، حيث الأهم أن مصر تتبوأ مقعدها، من الزعامة".

وأوضح أحمد الطيب: "لست مع نغمة المطالبة برحيل كوووولر !! يجب أن يأخذ فرصة مجدداً ليظهر جدارته بقيادة فريق عملاق بحجم الأهلي مع تدعيم الفريق بخمسة مراكز على الأقل ليعود الأهلي الذي نتمناه رمزاً عظيماً، أما (زمالك شيكا) فقد سيطر".