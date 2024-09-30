شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرات السفر للإمارات استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلى.

ويبذل الجهاز الإداري بالأهلي جهدا كبير من أجل استخراج تأشيرات السفر لكل اللاعبين تمهيدا لضم الأسماء التى سيختارها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للسفر إلى أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات.

ويشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.

يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على 250 ألف دولار مكافأة من الاتحاد الأفريقى الكاف بصفته وصيفاً للسوبر الأفريقى بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق بعد تدخل من حمزة المثلوثي، بينما عادل ناصر منسي النتيجة لصالح الفارس الأبيض فى الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية رائعة من عمر جابر.

وبعد فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، فإن الزمالك سيحصل على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار، بناءً ما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي "كاف".

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.