شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض وديات لتجهيز لاعبيه قبل مواجهة العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي على خوض أكثر من مباراة ودية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب خسارة لقب السوبر الأفريقي؛ لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، ورفع حساسية وفورمة المباريات، بعدما أظهرت مباراة الزمالك الماضية تراجع المستوى البدني للاعبين وعدم اللعب فى 90 دقيقة بنفس المستوى، وتراجع الأداء فى الشوط الثاني.

وينوي الجهاز الفني للأهلي خوض مباريات ودية لتجهيز كل اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الصيف الجاري ولم يشاركوا مع الفريق الأحمر، مثل يوسف أيمن وأشرف داري وعمر الساعي، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب من أجل تجهيزهم تمهيدا للاعتماد عليهم في المرحلة القادمة مثل محمد عبد الله وسمير محمد ومصطفى أبو الخير.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.