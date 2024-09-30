شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: نحصل على 50 ألف دولار من الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، تفاصيل عقود ثنائي الفريق البترولي محمد حمدي وزياد كمال، المنضمين إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة، وذلك بعد تتويجهما مع الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي مؤخراً.

وقال مدير الكرة بإنبي فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "محمد حمدي مستقبل الكرة المصرية فى مركزه، خاصة أن سنه صغير ولاعب المنتخب الأولمبي وسيكون ظهير أيسر المنتخب الفترة المقبلة".

وأضاف، " زياد كمال لا يشارك مع الزمالك، وهذه نقطة سلبية لأنه بالنسبة لنا لاعب كبير، وكان أهم شيء بالنسبة لنا فى عقد محمد حمدي نسبة المشاركة لنضمن أن مستواه يظل ثابتاً، ووافقنا لهذا السبب".

وتابع، "اشترطنا مشاركة محمد حمدي مع الزمالك بنسبة معقولة، عقد اللاعب لم يكن كبيراً لأن أكبر اهتمام لنا كانت مشاركته مع الزمالك".

واختتم قائلا، "زياد كمال لو شارك مع الزمالك سيسعد الجماهير، ونحصل على 50 ألف دولار ضمن انتقاله للفريق الأبيض بعد التتويج بالسوبر الأفريقي".

وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.