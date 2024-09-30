شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يغيب عن مباراتى المنتخب أمام موريتانيا.. وحسام حسن يدرس "البدلاء" والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت حالة من الارتباك في الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن بعد إعلان النادى الأهلى عن طبيعة إصابة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق الأحمر بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، حيث يتأكد غياب اللاعب عن معسكر الفراعنة في شهر أكتور القادم استعدادا لمواجهتى موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا المقرر لهما يومى 11 و15 أكتوبر.

ووفقا لمصادر طبية يتأكد غياب محمد هانى عن الملاعب فترة لن تقل عن 6 أسابيع، وهو ما يعنى ابتعاد اللاعب عن المشاركة في معسكر المنتخب القادم.

ويعد محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى لمنتخب مصر منذ تولى حسام حسن القيادة الفنية للفراعنة، حيث يحظى بثقة كبيرة للتوأم، وتأتى الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة بين الأهلى والزمالك وحسمها الأخير لصالحه، بمثابة الصدمة، مما يجعل حسام حسن يدرس بعض الأسماء البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في قيادة الجبهة اليمنى، مثل عمر جابر لاعب الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الأهلى.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض محمد هانى لاعب النادى الأهلى لإصابة بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، الأمر الذى أثار مخاوف كبيرة بشأن تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبى خاصة في وجود ورم حول الركبة.