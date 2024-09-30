شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: كهربا غادر المستشفى وسيتواجد فى التدريبات بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بـ النادى الأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا بحالة جيدة وغادر المستشفى بالأمس، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال المصدر، "كهربا خرج من المستشفى ويمكث بمنزله للحصول على قسط من الراحة على أن يظهر بشكل طبيعى فى تدريب الأهلى بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها كافة اللاعبين عقب العودة من السعودية بعد مباراة السوبر الأفريقى".

وفى وقت سابق، كشف الإعلامى سيف زاهر أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى تم نقله إلى المستشفى مساء الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت، "إن محمود كهربا تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته".

ويحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على 250 ألف دولار مكافأة من الاتحاد الأفريقى الكاف بصفته وصيفاً للسوبر الأفريقى بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق بعد تدخل من حمزة المثلوثي، بينما عادل ناصر منسي النتيجة لصالح الفارس الأبيض فى الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية رائعة من عمر جابر.

وبعد فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، فإن الزمالك سيحصل على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار، بناءً ما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي "كاف".

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.