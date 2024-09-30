شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لجهاز منتخب مصر قبل إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالي جلسات الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الساعات الراهنة والمقبلة للاستقرار على قائمة المنتخب الوطني التي تدخل معسكر أكتوبر المقبل، استعدادا لمباراتي موريتانيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويعقد حسام حسن اجتماعات مكثفة مع الجهاز المعاون للاستقرار على الأسماء المحلية التي تدخل المعسكر المقبل، والتي تم تأجيل حسمها بسبب مواجهة السوبر الأفريقي التى جمعت الأهلي والزمالك بالسعودية الجمعة الماضي.



ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.



ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.



فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.



وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.