شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الشهداء ودياً اليوم بمعسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش ، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين، مباراة ودية مع فريق الشهداء فى ملعب الفندق خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية.

وانتظم لاعبو طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى السبت الماضى، في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة 12 يوماً تتخلله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وانتظم فى المعسكر الصفقات الجديدة وهم الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً فى قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".

ومن جانبه أجرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تعديلا على جدول مبارياته الودية التى سيخوضها فى معسكر الإسماعيلية الذى إنطلق السبت الماضى ويستمر حتى 10 أكتوبر المقبل.

وتقرر أن يلاقى الطلائع نظيره الشهداء اليوم الاثنين على ملعب الفندق في معسكر الإسماعيلية في الرابعة والنصف عصراً فيما يلاقى سيراميكا الخميس 3 أكتوبر على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في السادسة مساءاً ثم يعود الفريق لإستكمال معسكره بالاسماعيلية ويلاقى غزل المحلة في 7 أكتوبر على ملعب الفندق في الرابعة والنصف عصراً ثم يختتم ودياته بمواجهة الإسماعيلى في 9 أكتوبر على استاد الإسماعيلية في الرابعة عصراً ثم يعود الفريق للقاهرة.



على صعيد متصل تأكد بقاء الثلاثى النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش والغينى موسى دياورا لاعب خط وسط الفريق، والتنزانى حميدو ماو لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ببقاء الثلاثى في صفوف الفريق بالموسم الجديد بعد حالة الغربلة التى تشهدها قائمة الأجانب بصفوف فريقه.