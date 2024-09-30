شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول إقناع كولر بضم صفقات محلية قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

يعيد مسئولو النادي الأهلي النظر فى ملف التعاقد مع لاعبين محليين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في بعض المراكز التي تعاني من النقص، خاصة المهاجم الصريح والجناح، بعدما كان هناك توجه سابق بالتراجع عن ضم لاعبين محليين بخلاف عمر الساعي.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي فى إثناء مارسيل كولر عن فكرة غلق باب التعاقد مع لاعبين محليين وترشيح بعض اللاعبين المميزين، سواء الذين يلعبون في الدوري المصري أو المميزين من اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية، أو الذين يلعبون خارج مصر ويحملون الجنسية المصرية، من أجل اختيار الأفضل لتدعيم صفوف الفريق إذا وجد لاعبين مميزين، وكان هناك أكثر من اسم لتدعيم خط هجوم الأهلي مثل أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ومصطفى زيكو ومحمد إسماعيل لاعبي زد وأحمد عاطف لاعب مودرن سبورت.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.