شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف احتفالية الجمعية المصرية للإعلام بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف النادي المصري الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل، بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) بمشاركة نخبة من أبطال حرب أكتوبر من الرياضيين وبحضور رجال الإعلام ونجوم كرة القدم المصرية.

جدير بالذكر أن تلك الاحتفالية تعد الثامنة على التوالي التي تنظمها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع بمناسبة هذه الذكرى المجيدة والغالية على قلوب المصريين جميعًا.

من ناحية أخرى، كثف مجلس إدارة النادي المصري اتصالاته خلال الساعات الأخيرة بالمسؤولين لخوض مبارياته في الموسم الجديد على أحد ملعبي هيئة قناة السويس، أو استاد الجيش بالسويس، وذلك لقرب الملعبين من مدينة بورسعيد ما يسهل حضور الجماهير.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري ، تأجيل انطلاق معسكر الفريق، والذي كان محددا له غداً الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.