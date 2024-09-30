شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يضع برنامجا تأهيليا لـ محمد صبحى استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق الذى تعرض لإصابة عضلية قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي.

ووضع الجهاز الطبى للزمالك البرنامج التأهيلى للعمل على استشفاء الحارس قبل دخول الموسم الجديد، أو المشاركة فى كأس السوبر المحلى الذى سيقام فى دولة الإمارات الشقيقة.

وكان الدكتور محمد أسامة قد كشف عن حجم الإصابة التي يعاني منها محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، والتي كانت سبباً في استبعاده من مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد الدكتور محمد أسامة، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن إصابة محمد صبحي عبارة عن شد من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الأمامية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.