شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد المفاوضات مع سامسون أكينيولا لفسخ تعاقده بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الزمالك فى فسخ التعاقد مع سامسون خلال الميركاتو الحالى، ورحيله بالتراضى حتى لا يدخل النادى فى أزمة جديدة، بالإضافة إلى رغبة الزمالك فى التعاقد مع لاعب أجنبى بديلاً لسامسون الذى لم يقدم مستوى جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية.
وكان الزمالك رفض طلب سامسون بالحصول على جواز السفر الخاص به، من أجل العودة إلى بلاده للإطمئنان على أسرته، فى ظل استبعاده من رحلة السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي.
ويرغب الزمالك فى فسخ التعاقد مع سامسون، وهو الأمر الذى دفع مسئولى القلعة البيضاء لرفض طلب اللاعب، واجباره على الاستمرار مع المستبعدين فى القاهرة لحين العودة من رحلة السعودية وعقد جلسة معه لحسم مصيره.
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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