شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد المفاوضات مع سامسون أكينيولا لفسخ تعاقده بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الكروى الأول، من أجل فسخ تعاقد اللاعب بالتراضى ورحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الزمالك فى فسخ التعاقد مع سامسون خلال الميركاتو الحالى، ورحيله بالتراضى حتى لا يدخل النادى فى أزمة جديدة، بالإضافة إلى رغبة الزمالك فى التعاقد مع لاعب أجنبى بديلاً لسامسون الذى لم يقدم مستوى جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان الزمالك رفض طلب سامسون بالحصول على جواز السفر الخاص به، من أجل العودة إلى بلاده للإطمئنان على أسرته، فى ظل استبعاده من رحلة السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وجاء رفض الزمالك بمنح اللاعب جواز السفر الخاص به، خوفًا من تكرار السيناريو الذى حدث فى الوقت السابق بسفر اللاعب إلى بلاده وهدد بعدم العودة لحين الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويرغب الزمالك فى فسخ التعاقد مع سامسون، وهو الأمر الذى دفع مسئولى القلعة البيضاء لرفض طلب اللاعب، واجباره على الاستمرار مع المستبعدين فى القاهرة لحين العودة من رحلة السعودية وعقد جلسة معه لحسم مصيره.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.