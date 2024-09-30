شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بورتو السويس ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة أشرف خضر اليوم، الاثنين، مباراة ودية مع بورتو السويس باستاد الإسماعيلية، فيما يواجه الهدى السعودي الخميس 3 أكتوبر المقبل.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلى في وقت سابق، على خوض وديتين أمام طلائع الجيش يوم 9 أكتوبر المقبل باستاد الإسماعيلية، وأمام الجونة 16 أكتوبر.

وفضّل الجهاز الفني المؤقت للأسماعيلي ، بقيادة أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.



قرر أشرف خضر تطبيق نظام اليوم الكامل، خلال الأسبوع المقبل، لرفع المعدلات البدنية للاعبين.

ويتطلع الجهاز الفني، للحفاظ على تركيز اللاعبين ورفع المعدلات المهارية والبدنية ، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للموسم الجديد ، ومن المقرر أن يخوض الفريق سلسلة من الوديات، خلال المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين لانطلاقة الموسم.