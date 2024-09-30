شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه سموحة فى أولى وديات الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ، تحت القيادة الفنية لأحمد عيد عبد الملك، اليوم الاثنين، مع سموحة في أولى وديات الفريق المحلاوي للإعداد للموسم الجديد.

ورفع الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك الحمل البدنى للاعبى الفريق، استعداداً للموسم الجديد قبل خوض سلسلة الوديات لتجهيز اللاعبين.

واتفق الجهاز الفني لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.

ويلتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة وذلك يوم 30 سبتمبر الجارى، على أن يواجه الاتحاد السكندرى يوم 2 أكتوبر المقبل، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلي يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك إلى التدريب مرة أخرى على استاد المحلة بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض لقاءات الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.