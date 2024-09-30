شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 30 ألف دولار حدا أقصى لراتب الخبير الأجنبي فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، 30 ألف دولار حداً أقصى لراتب الخبير الأجنبي الجديد الذى سيتولى رئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد خلفا للبرتغالى فيتور بيريرا.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين الخبيرين الإنجليزيين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 خلفا للبرتغالى فيتور بيريرا.

واستقر اتحاد الكرة على تعيين خبير أجنبى فى لجنة الحكام خلال الموسم الجديد بعد منافسه بين المصرى والأجنبى، ويعلن اتحاد الكرة قراره النهائى أواخر الأسبوع الجارى عقب اجتماع المجلس.

فيما بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم معسكر إعداد الحكام، بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد بحضور جمال الغندور، وأحمد الشناوى، المحاضرين الدوليين.

ويضم المعسكر 45 حكمًا، مقسمين إلى 15 طاقما و15 حكمًا للساحة و30 حكمًا مساعدًا، وسيتخلل المعسكرات محاضرات نظرية، وتدريبات عملية لشرح التعديلات الجديدة لقانون كره القدم.