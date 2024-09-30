شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يترقب نتيجة الفحوصات الطبية لمحمد هانى وأكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، موقف لاعبى الأهلى المصابين، وتحديدا محمد هانى وأكرم توفيق، قبل إعلان قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل استعدادا لمباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، أخطر حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مجلس إدارة اتحاد الكرة بالموافقة علي المشاركة في بطولة كأس العرب حال إقامتها.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العرب لثلاث نسخ متتالية في سنوات 2025 و2029 و2033.

وسيكون نظام المشاركة في البطولة من خلال نظام الدعوات كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية بحسب ما أعلن فيفا.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اعتماد بطولة كأس العرب للمنتخبات ضمن بطولاته الرسمية، وحدد شهر ديسمبر 2025 موعدا لانطلاق النسخة القادمة من البطولة، وتستضيفها قطر.

