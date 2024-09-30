شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة بعد خسارة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي فتح ملف الصفقات فى الفترة المتبقية قبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر والمراكز التي تعاني من النقص، خاصة الخط الأمامي، في ظل النقص العددي في مركزي رأس الحربة والجناحين، لاسيما مع تراجع مستوى الأجنحة الحاليين.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الاستفادة من الفترة المتبقية قبل غلق باب القيد الصيفي الحالي في تدعيم صفوف الفريق، بعدما أظهرت مباراة السوبر الأفريقي معاناة الفريق الأحمر من عقم هجومي، خاصة الجناحين الأيمن والأيسر، فى ظل تراجع مستوى الثلاثي حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

إدارة الأهلي بدأت إعادة النظر فى مسألة الصفقات الجديدة بسبب كثرة البطولات التي سيخوضها الأهلي فى الموسم الجديد، وعدم وجود لاعبين قادرين على تجديد الدوافع وتحقيق طموحات اللاعبين بعد الهجوم الشرس من الجماهير الحمراء على الإدارة والجهاز الفني واللاعبين عقب خسارة السوبر، لاسيما مع شعور بعض اللاعبين بالتشبع من حصد البطولات الكبير في الموسمين الماضيين، وغياب الروح القتالية المتعارف عليها من لاعبي الأهلي.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.