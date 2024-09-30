"واقع وعليكم التأقلم".. أحمد الطيب يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي: الزمالك زعيم القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة قوية لجماهير الأهلي، بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي على يد فريق الزمالك، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعجبني عتاب جماهير الأهلي للاعبين والجهاز الفني والإدارة، جاءت دون خروج عن النص أقصد (الألفاظ الخارجة) المعتادة في هذه الظروف واعترافهم بأحقيّة الزمالك بالفوز".

أكمل: "إستعادة الزمالك لزعامة القارة الأفريقية وعلى حساب الأهلي !! أمر ليس هيّن على جماهير الأهلي - لكنه أصبح واقع ولابد من التأقلم على ذلك ربما لسنوات و سنوات".

أضاف: "الذي يهمنا ألا تخرج الزعامة عن أندية مصر، سواء باللون الأبيض أو الأسود، حيث الأهم أن مصر تتبوأ مقعدها، من الزعامة".

أوضح: "لست مع نغمة المطالبة برحيل كوووولر !! يجب أن يأخذ فرصة مجدداً ليظهر جدارته بقيادة فريق عملاق بحجم الأهلي مع تدعيم الفريق بخمسة مراكز على الأقل ليعود الأهلي الذي نتمناه رمزاً عظيماً، أما (زمالك شيكا) فقد سيطر".

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