"أول مرة أشوف عبدالله السعيد كدا".. شيكابالا يكشف سر انهياره من البكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، سر بكائه الشديد قبل مباراة السوبر الماضية أمام الأهلي، في بطولة السوبر الأفريقي التي حقق الأبيض لقبها.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة الزمالك: "انهارت في البكاء قبل مباراة السوبر الإفريقي بسبب تيفو جماهير نادي الزمالك، وحصدنا اللقب بسبب الجماهير وتعاهدنا على ذلك قبل المباراة".

وأضاف: "لدينا أفضل لاعبين في مصر وتحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وكنت مطمئن بحصد لقب السوبر الإفريقي".

وأكمل: "عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر، ومن وجهة نظري حرام أنه مجاش الزمالك من فترة طويلة كان لازم ييجي القلعة البيضاء من سنوات".

وأضاف: "لأول مرة أشوف عبدالله السعيد فرحان كدا، بتحقيقه بطولة فهو يشعر بتقديره من جانب الجميع سواء الجماهير أو اللاعبين".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، حقق لقب السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، بعد الفوز بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية.

اقرأ أيضا:

"البطاقة وصلت".. تفاصيل تعاقد الزمالك مع صفقة جديدة وموعد الإعلان رسميا