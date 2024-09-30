"غادر المستشفى".. تطورات الحالة الصحية لـ كهربا ورسالة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى وعكة صحية في الساعات الماضية.

وأكد مصدر مطلع، أن محمود كهربا شعر بألام في الجسد ودوار شديد، وهبوط وضربات سريعة في القلب، وهو ما جعل والده يصطحبه للمستشفى فورا.

وأوضح المصدر: "اللاعب دخل المستشفى، وحصل على الرعاية الصحية الكاملة ببعض المحاليل اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية".

وأتم المصدر، أن كهربا غادر المستشفى بعد تحسن حالته، والطبيب طالبه بالحصول على راحة، وعدم التعرض للإجهاد من أجل استقرار حالته والعودة للوضع الطبيعي.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي خسر بطولة السوبر الأفريقي على يد الزمالك، يوم الجمعة المقبلة، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.