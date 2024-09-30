"البطاقة وصلت".. تفاصيل تعاقد الزمالك مع صفقة جديدة وموعد الإعلان رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع الغيني جيفرسون كوستا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويحمل جيفرسون كوستا الجنسية البرتغالية بجانب أصوله الغينية، ولعب في عدد من فرق الناشئين البرتغالية وأخرها أكاديمية كاستيلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا، ويبلغ من العمر 19 عاما.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن كوستا وصل القاهرة أول أمس السبت، وخضع للكشف الطبي بنجاح، ووقع بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ووصلت البطاقة الدولية الخاصة به، ويلعب في مركز الدفاع.

وأوضح المصدر، أن جيفرسون كوستا انضم للزمالك مجاناً، مع وضع بند دفع نسبة من إعادة البيع لأي نادي أخر، وتم قيده بشكل رسمي تحت السن.

وأتم المصدر تصريحاته، أن نادي الزمالك سيعلن بشكل رسمي خلال ساعات عن انضمام اللاعب لصفوف الأبيض، وسينضم لتدريبات الفريق اليوم الإثنين.