رسمياً.. أنطوان جريزمان يعلن إعتزاله اللعب الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم منتخب فرنسا ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الإثنين إعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.

ونشر جريزمان صباح اليوم مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” قال فيه: “ بقلب ملئ بالذكريات، أعلن إنهاء هذا الفصل من مسيرتي، شكراً لكم على هذه المغامرة الرائعة مع منتخب فرنسا .. أراكم قريباً ”.

مسيرة حافلة لـ جريزمان مع الديوك

ويمتلك جريزمان مسيرة حافلة مع المنتخب الفرنسي حيث سبق له التتويج بلقب كأس العالم 2024 ودوري الأمم الاوروبية في 2021.

كما حصد انطوان جريزمان جائزة هداف بطولة كأس الامم الأوروبية يورو 2016 برصيد 6 أهداف.

ولعب جريزمان إجمالاً 137 مباراة مع منتخب فرنسا سجل خلالها 4 هدفاً في مختلف المنافسات.