ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق الوصل الإماراتي، في صدام شرس يجمعهما ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا 2024-2025.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي السعودي قد استهل مشواره بفوز على برسيبوليس الإيراني بهدف دون رد، كما فاز الوصل بالنتيجة ذاتها على حساب باختاكور الأوزبكستاني.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

من المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة كالتالي وفقًا لأفكار الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للراقي.

حراسة المرمى إدوارد ميندي

خط الدفاع علي مجراشي- ميريح ديميرال- روجير إيبانيز- عبدالله العمار

خط الوسط جابري فيجا- فرانك كيسيه

خط الهجوم رياض محرز- روبرتو فيرمينو- إيفان توني- فراس البريكان

و تنطلق صافرة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة bein sports AFC HD، والتي أسندت مهمة التعليق علي المباراة للمعلق التونسي عصام الشوالي.

وتلعب بطولة دوري أبطال آسيا (النخبة) الجديدة بطريقة مختلفة، إذ تم تقسيم الـ24 فريق المشاركين في مرحلة الدوري، إلى مجموعتي شرق وغرب تضم كل منهما 12 نادي.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة ثماني فرق فقط مكونين دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب.

الجدير بالذكر، أن كل فريق سيخوض 8 مباريات فقط بمرحلة المجموعة الجارية الأن، بواقع 4 مباريات داخل الأرض ومثلهم خارج الأرض.