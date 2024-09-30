بنشرقي وتريزيجيه يقودان تشكيل الريان المتوقع أمام النصر السعو

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب يونس علي المدير الفني لفريق الريان القطري، علي التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام النصر السعودي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في نظامه الجديد.

ويتسلح فريق الريان القطري بتواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه القادم حديثًا من صفوف فريق طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى الجناح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

تشكيل الريان المتوقع لمواجهة النصر السعودي

حراسة المرمى: باو فيكتور.

خط الدفاع: حازم أحمد- جوليان دي سارت- ديفيد جارسيا- عبدالعزيز حاتم.

وسط الميدان: محمود حسن تريزيجيه- روجر جيديس- جابرييل بيريرا.

الهجوم: أندريه أمارو- جوشوا برينت- أشرف بن شرقي.

موعد مباراة النصر والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة النصر والريان، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

وتذاع مباراة النصر والريان اليوم في دوري أبطال آسيا عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports AFC 1 HD.