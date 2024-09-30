حسين لبيب يهنئ جماهير الزمالك بالسوبر الأفريقي في بيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه التهنئة لجماهير النادي بعد تتويج الفريق الكروي الأول في النادي بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحسم الزمالك لقب السوبر الأفريقي لصالحه بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية على ملعب “الرياض أرينا”.

وهنأ لبيب الجماهير البيضاء باللقب الأفريقي عبر بيان نشره على صحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، والذي جاء نصه كالتالي:

"الزمالك أولًا

بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن كامل مجلس إدارة نادي الزمالك:

أتقدم بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك العظيمة والوفية بالفوز بكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة

وأيضًا اللقب الثالث لنا بدون خسارة على حساب أشقاءنا من الأندية المصرية وهو ما يزيد من قوة المنافسة على البطولة وقيمتها

بالإضافة إلى الأجواء الرائعة التي أُحيطت بتنظيم البطولة من قِبَل موسم الرياض برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

هذا هو اللقب القاري الثاني لنا في إدارة نادي الزمالك بعد اقل من سنة فقط من تشرُّفي برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك حيثُ نسعى جاهدين بوصلِ حاضرنا ومستقبلنا بإرثِنا التاريخي الذي نفخرُ به بكوننا أكثر الأندية الأفريقية استحواذا على الألقاب القارية في القرن العشرين.

محاولين بكل جُهدِنا تعويض ما فاتنا في عصور التَّخبُّط الإداري السابقة التي أبعدت الزمالك كثيرًا عن رصيده وإرثه القاري المميز.

لبيب: كررنا ملحمة سوبر 1994 التاريخية



ما أشبه الليلة بالبارحة سطر نجوم الزمالك ملحمة تاريخية تعيد للأذهان مشهد بطولة السوبر الأفريقي في عام ١٩٩٤ في القرن العشرين، بإعادة المشهد في بطولة السوبر في عام ٢٠٢٤ في القرن الواحد والعشرين، مؤكدين أنه لم ولن تنضب عزيمة رجال الزمالك

لا يسعني إلا شُكر كل جماهير الزمالك على مساندتهم الدائمة لنادي الزمالك

وهي الخِصلة التي نتوارثها في نادي الزمالك جيلًا بعد جيل، يعلم الجميع إن هذا النادي مُحاط دائمًا بمحبيه أصحاب القلوب الوفية، والسَّواعد القوية القادرة دومًا علي حماية النادي، ومساعدته في النهوض دائمًا تحت كل الظروف

ويتسع مجال الشكر بالتاكيد ليشمل جميع افراد الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين الأبطال الذين لم يدخروا اي جهد لإسعاد جماهيرنا العظيمه وهم أصحاب هذا الإنجاز وصُنَّاعه الأصليون

الذين يثبتون دومًا أنَّ معدنهم يليق بتمثيل قلعتهم الرياضية الأكبر، التي بُنِيَّت من معدنٍ صلبٍ لا ينكسر بل يَكْسر كل محاولات النيل منها، واثبتوا دومًا انهم قادرين على الرد في الملعب علي كل حملات التشكيك في قدراتهم والذين استطاعوا ان يثبتوا بالفعل والعمل انها حملات مغرضه زادتهم قوة واصرار علي الفوز الذي يستحقونه عن جدارة.

ولا يسعنا إلا أن نجدد العهد معكم على مواصلة العمل من أجل تجاوز كل الصعاب لإعادة نادي الزمالك إلى مساره الصحيح ومكانته التي خُلِقَ من أجلها كأكبر قلعة رياضية في مصر.

وكل ما نطمع فيه من جمهورنا هو منحنا مزيدًا من الصبر لأن فترة التَّخبُّط الإداري لم تقتصر تبعاتها فقط على توقفنا عن إضافة ما اعتاد عليه زمالكنا من ألقاب لكنها تركت لنا عبء اقتصادي كبير نعمل جاهدين على تجاوزه ولكن بالتاكيد لن يتم هذا بين عشيةٍ وضُحَاها ولكننا واثقين أنَّ استمرار مساندتكم لنا مع الصبر علينا سيمنحنا الدافع والقوة الإضافية التي ستمكِّننا من فك شفرة المستحيل وتحويله إلى الممكن.

ونعدكم بالحفاظ علي الابتسامة التي رسمها نجومنا ليلة الجمعة في السابع والعشرون من سبتمبر لأن ما نلمِسه من حبكم ومساندتكم لناديكم يزيدنا إيمانًا بِأنه لا يوجد من يستحق الفرحة أكثر منكم، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".