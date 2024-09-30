منتخب التايكوندو الشاب يخوض الصراع العالمي

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ويمثل الأخضر في المحفل العالمي 10 لاعبين هم (خالد الشهراني، وعبدالله المشرف, وعبدالرحمن الشهراني, ومتعب بهاري, وعيسى مجرشي، وزيد آل علامة، وأحمد بن قاسم، ونواف حسين، وأنس القرنوس، ويوسف مداوي), وأربع لاعبات هن (ريما الناصر، وغرام كعبي، وأثير عسيري ، ولتين مثنى)، تحت إشراف طاقم فني وإداري يضم، المدربان الوطنيان محمد القحطاني، وفهد الدويسان، والمدرب الروسي كربان بوغداييف، والأخصائيين محمد ازعوفي، وإبراهيم كداشي، ومهند الطاسان، والإداريين ضحى الرشيد وعلي الهاشم ومدير المنتخبات ناصر القحطاني.
وكان رئيس الاتحاد العميد شداد العمري قد اجْتَمَعَ باللاعبين والجهازين الفني والإداري، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد الوبران وعضو مجلس الإدارة العقيد فهد الصعيري، وحثهم على مواصلة الجهد والظفر بالميداليات في هذا التجمع العالمي،
وأوضح المدير الفني للمنتخب السعودي محمد القحطاني، أن العناصر المختارة وصلت لمؤشر عالٍ من الجاهزية، بعد مشاركتهم في منافسات العديد من البطولات الدولية والقارية والتجهيز من خلال المعسكرات المتتالية، مؤكدًا أن الهدف من المشاركة المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة في البطولة ورفع العلم السعودي على منصات التتويج.
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