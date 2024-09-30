مكنتش أعرفه وكنت هغير انتمائي.. أهلاوي يكشف موقف إنساني معه من شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - روي أحد مشجعي النادي الأهلي أحد المواقف الإنسانية التي جمعته صدفة مع نجم نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا،وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

كتب مصطفى عبد الله: "مع الاحتفاظ إني أهلاوي، فيه موقف جمعني بشيكابالا في 2006، وقت دراستي، كنا بعنا شقتنا في أسوان وسكنا في البلد، الفترة دي كانت دراستي في أسوان وسكنت في منطقة اسمها النفق في أسوان، العمارة اللي فيها شقتي في وش بيت (جدة) شيكابالا وكان والدي الله يرحمه بيجلي في الأسبوع يومين تلاته علشان يشوف هو كمان مكتبه".

أضاف: "المهم والدي لقيته بليل بيقولي ماتنزل جبلنا عيش وهات جبن وعشا قولتله تمام ونزلت، المنطقة اللي سكنت فيها معرفش فيها فرن قريب، فبسال شاب أسمر بشوفه من ساعة ماسكنت بيوقف بعربيته وبيشغل أغاني وباين عليه من سكان المنطقة، بقوله لو سمحت متعرفش فرن قريب من هنا، قالي شكلك مش من هنا قولته لا والله أنا لسه مأجر هنا من اسبوع بس أنا مولود ومتربي هنا".

تابع: " راح قالي اركب قولته انت قولي ولو بعيد آخد تاكسي قالي عيب ليه يعني احنا جيران والنبي موصي ولما لقاني مصر قالي أنا كدا كدا معايا مشوار، المهم نزلنا من ناحية الكورنيش، وكان يوم الخميس، زي مكنا بنسميه، الوقت ده كان جيلي كله يمكن عبارة عن شلل بتوقف على الكورنيش وطبعا احنا وقتها كان كلنا ٥ مدارس ثانوي بس في محافظة أسوان اللي هما بعد كدا دخلوا جامعات وكليات وبقوا شلل أغلبها بتوقف على الكورنيش، فكلنا عارفين بعض، المهم كنا كل مانعدي جنب حد ألاقي اصحابي وزمايلي بيهيصوا وكلام بقا من نوعية ايوة يامصطفى والعة يامصطفى، ايوة اللي عدى عدى، وانا مستغرب بقول مالهم العبط دول، فضحك وبصلي وقالي علشان كدة بحب أسوان كل الناس بتعرف بعضها".

واستكمل: "ضحكت وقولتله أوضة وصالة، المهم حكى معايا بتدرس فين وانت أساسا من فين وكدا، وقتها كان مليش في الكورة قوي، المهم لقيته قالي انت ملكش في الكورة صح قولتله ليا بس على خفيف أنا اهلاوي، ضحك وقالي علشان كدا".

اختتم: "المهم عند موصلت قالي روح ومستنيك وكنا وصلنا منطقة اسمها كيما، اللي من أسوان عارف المشوار من النفق الى كيما، فبصراحة أضايقت جدا وقولته ليه بس عملت كدا وتعبت نفسك قالي ياراجل عيب عليك، المهم رجعني وعند ماوصلت لقيته بيقولي عيب نبقا جيران ومنتعرفش أنا شيكابالا لاعب في نادي الزمالك، قولته والله لو مكنتش أهلاوي كنت زماني زملكاوي، بصراحة كان إنسان فوق الجميل، ودي شهادة حق للراجل اللي اسمه شيكابالا من أهلاوي".

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