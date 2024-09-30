"مستحملاني" وصلة غزل من سيف الدين الجزيري لزوجته على الهواء (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن زوجته، هى أكبر الداعمين له.

وقال الجزيري في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زوجتى هبة تساندني، دائماً ما تكون في ظهري في أسوأ حالاتي".

ووجه الجزيري رسال إلى زوجته على الهواء، أثناء إجرائها في مداخلة هاتفية، قائلاً: "أحب أقول لهبة بارك الله فيك، أعلم قد إيه أنا تعبتك كثيراً، مستحملاني في كل الأمور وربنا يخلهالي".

والجدير بالذكر أن سيف الجزيري، تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي مع نادي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، بعد تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكلاً منهما.

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