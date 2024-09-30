خالد جاد الله : الأهلي خسر السوبر الأفريقي نفسيًا رغم قوة أسماء لاعبيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك حقق كأس السوبر الإفريقي على عكس التوقعات، مؤكدا أنها ليس نتيجة صادمة مطلقا، لكن الشئ الغريب كان أداء الأهلي هجوميًا في تلك المباراة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "المباراة فنيا كانت أقل من المتوسط، ولأول مرة أرى الأهلي جميع مزاياه في السرعة والقوة والالتحامات والفوز بالكرات المشتركة لم تكن موجودة في السوبر الإفريقي، ولم يكن هناك إعداد نفسي جيد للقاء، كفة الأهلي كانت أرجح لكن العبرة دائما في الملعب".

وأضاف: "كولر لم يجهز لاعبيه نفسيا وهناك تقصير واضح من اللاعبين والجهاز الفني، ووجود منصب مدير الكرة في الأهلي مهم جدًا هناك تفاصيل صغيرة لا يدركها مدير فني أجنبي، بالإضافة لانشغال اللاعبين بالسهر والسوشيال ميديا، ومدير الكرة يتابع اللاعبين في كل الأمور، لست مؤيدا لقرار عدم وجود مدير كرة في الأهلي".

وواصل: "كولر معترض في الأساس على منصب مدير الكرة مثلما تردد مؤخرا، وهو يريد أن يكون (الآمر الناهي) في الفريق، ويتحكم في كل شئ، وكولر كان عليه خلق دوافع جديدة للاعبيه هذا أمر يخص الجهاز الفني".

وزاد: "مدير الكرة له وظائف معينة لا يمكن أن يخرج منها، خصوصا تطبيق اللوائح الإدارية، ونوعية اللاعبين والتزامها دائمًا هي من تفرق في التعامل مع بعض الأمور، وخسارة الأهلي سببها الأول تراجع اداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".