بعد واقعة سحرمؤمن زكريا.. ماهي عقوبة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وأعمال السحر ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت واقعة العثور على أعمال سحرية بأحد المقابر لإيذاء لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا،مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، بعدما ربطها المتابعين بمرض اللاعب السابق، وإصابته بالضمور واعتزاله كرة القدم، والجلوس على كرسي متحرك.

الواقعة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام

وتندرج هذة الواقعة ؛ تحت بند نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام في قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 أعوام.

ونص قانون العقوبات المصري على التصدي لمثل هذه الجرائم في مادته 188، على، "يعاقب كل من نشر بقصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويبقي السؤال هل القانون يعاقب مرتكبي أعمال السحر؟

وفي مثل هذة الحالات لا ينص القانون المصري على عقوبة لمن يقومون بارتكاب أعمال السحر والشعوذة، ولكن هناك نصوص أخرى من القانون تعاقب المتهمين بارتكاب مثل تلك الأعمال، موضحا أنه في حالة الإيذاء البدني مثل استخراج السحر بالضرب أو التقييد وخلافه، فيتم المعاقبة بنص المادة 242 من قانون العقوبات.

أما المادة 336 تعاقب أيضا مرتبكي أعمال الدجل والشعوذة في إطار النصب لأخذ الأموال، وهي عقوبة تبدأ من أسبوع وحتى 3 سنوات.

إلى أنه يعاقب أيضا بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل، كما نص القانون عليها، وكذلك من أدعى علمه بالغيب ومعرفة الأسرار الغيبية، بعض الأعمال الأخرى مثل جلب الحبيب أو رد المطلقة بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

وتعود بداية الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء زراعته صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة)، تم ضبطهم عدا نجله.

وأضاف بإحضارهم صورة للاعب مؤمن زكريا لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية، وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال زراعتهم صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك لـ مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذي تخلص منها.

المتهمين

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.