ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وأرسنال وتعادل السيتي

الشارقة - اميمة ياسر - يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطةبعدما فاز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، على ملعب مولينيو، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويتواجد مانشستر سيتي فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بعدما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت جيمس بارك".

بينما يأتي أرسنال فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 14، بعد فوزه على ليستر سيتي ٤-٢.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي..

1- ليفربول 15 نقطة

2- مانشستر سيتي 13 نقطة

3- أرسنال 14 نقطة

4- تشيلسي 13 نقطة

5- أستون فيلا 13 نقطة

6- فولهام 11 نقطة

7- نيوكاسل 11 نقطة

8- توتنهام هوتسبير 10 نقاط

9- برايتون 9 نقاط

10- نوتينجهام فورست 9 نقاط

11- برينتفورد 7 نقاط

12- مانشستر يونايتد 7 نقاط

13- بورنموث 5 نقاط

14- وست هام يونايتد 5 نقاط

15- إيبسويتش تاون 4 نقاط

16- إيفرتون 4 نقاط

17- ليستر سيتي 3 نقاط

18- كريستال بالاس 3 نقاط

19- ساوثهامبتون نقطة وحيدة

20- وولفرهامبتون نقطة وحيدة