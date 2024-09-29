برونو فيرنانديز يشن هجومًا على التحكيم الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - شن برونو فيرنانديز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، هجومًا قويًا على التحكيم الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة أمام توتنهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان فيرنانديز قد تعرض لعقوبة الطرد خلال الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام، مما جعل فريقه يخسر لاعبًا ويستكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وتحدث برونو فرنانديز، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية، حيث قال: "أتيت فقط الحضور والتحدث إلى وسائل الإعلام وأن أكون على طبيعتي لأن زملائي في الفريق يستحقون ذلك لما فعلوه في المباراة باللعب منقوصين، خاصة وأنني كنت الرجل الذي طُرد، والذي خذلهم".

وأكمل: "الفريق أظهر الكثير من الشخصية والمرونة والقتال، لقد حاولوا، لم يكن الأمر سهلاً".

بينما علق على طره، فقال: "من وجهة نظري لم تكن بطاقة حمراء أبدًا، لقد كان خطئًا ولكن لم يكن يستحق بطاقة حمراء".

وتابع: "حاول الحكم أن يخبرني أنه رأى وجود احتكاك بمسامير الحذاء، لا، لم ألمسه هكذا، أو حتى بالقدم، كان كاحلي، إنه خطأ واضح".

وأضاف: "إذا أراد أن يعطيني بطاقة صفراء لأنهم سيذهبون إلى هجمة مرتدة، فأنا أتفق، ولكن أكثر من ذلك، لا، ليس الأمر كذلك".

واستكمل: "لا أحد يريد أن يُطرد، إنه ليس شعورًا جيدًا، حتى جيمس ماديسون عندما نهض قال إنها ليست بطاقة حمراء".

بينما أوضح برونو فيرنانديز: "إذا كانت هذه بطاقة حمراء، فعلينا النظر في العديد من المواقف الأخرى، إنها مخالفة، لم يكن هناك الكثير من الاحتكاك، إذا أراد الحكم إعطائي بطاقة صفراء فأنا أتفق، لا أفهم لماذا لم يستدعه حكم تقنية الفيديو إلى الشاشة".

وواصل فيرنانديز تصريحاته: "أعتقد أننا عانينا بعض الشيء قبل الطرد، حاولنا فرض سيطرتنا قليلاً، والتسرع في اللعب، عندما كانوا يسيطرون على الكرة، ارتكبنا أخطاءً، ثم تعرضنا للعقاب، ولم تسر الأمور بالطريقة التي أردناها".

وأكد: "البطاقة الحمراء جعلت الأمور أسوأ، يجب أن أقدر كل الجهود التي بذلها زملائي في الفريق لمحاولة العودة إلى المباراة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وأتم برونو تصريحاته: "لقد أظهر اللاعبون جهدًا كبيرًا وشخصية رائعة، وأنا سعيد بذلك".