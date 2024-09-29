الاتفاق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام التعاون في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - في مباراة مثيرة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، تمكن فريق الاتفاق من خطف تعادل قاتل أمام التعاون بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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التعاون يتقدم والاتفاق يرد في الوقت القاتل



افتتح التعاون التسجيل مبكراً عبر مهاجمه جواو بيدرو في الدقيقة 13 من الشوط الأول، مما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة للسيطرة على مجريات المباراة. رغم المحاولات المتكررة من جانب الاتفاق لإدراك التعادل، نجح موسى ديمبلي في إنقاذ فريقه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).

وضع الفريقين بعد التعادل



بهذا التعادل، رفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط، ليحتفظ بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري. في المقابل، ارتفع رصيد التعاون إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الثامن.

يأتي هذا التعادل ليؤكد على قوة المنافسة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أفضل النتائج في صراع المراكز المتقدمة.