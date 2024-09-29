الزمالك يقيد المدافع الغينى كوستا فى القائمه الإفريقيه

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى نادى ‏الزمالك إجراءات ضم المدافع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 مواسم بعد نجاحه فى اجتياز الكشف الطبي وتم قيد اللاعب صاحب ال١٩ عاما فى قائمة تحت السن محليا وإفريقيا ليحق له المشاركه مع الفريق الأول لكرة القدم فى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه راحه حتى الجمعه المقبل بعد العوده من المملكة العربية السعودية عقب الفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف.

وغادر جوميز ومعاونيه القاهره ظهر اليوم إلى البرتغال فى أجازه قصيره حيث يعود السبت لقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفتره المقبله سواء كأس السوبر المصرى أو الدورى المحلى أو بطولة الكونفدرالية.