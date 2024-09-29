وصول الفرق المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة للاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل إلى مدينة الإسكندرية عدد كبير من الفرق المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة للأندية

رقم ( 36 ) و التي ينظمها نادى الاتحاد السكندرى تضم عدد كبير من الأندية العربية الكبيرة و التي من المُقرر إقامتها في الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 أكتوبر 2024 هي أندية : -

( العربى القطرى - الغرافة القطرى - حضرموت اليمنى - السيب العُمانى - الوحدة الإماراتى - البطائح الاماراتى - كاظمة الكويتى)

و من المقرر وصول الشارقة الإماراتي و القادسية الكويتى فجر اليوم ، و لم يتحدد بعد مشاركة فريق بيروت اللبناني نظراً للأحداث الجارية بدولة لبنان الشقيق

يذكر ان غدا الاثنين يقام الاجتماع الطبى لجميع الفرق المشاركة لضمان سلامة اللاعبين وكذلك الاجتماع الفنى بأحد الفنادق الكبرى بالاسكندرية