سموحة يحتفل بعيد ميلاد أحمد سامى

ياسر رشاد - القاهرة - أحتفل الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاد الكابتن "أحمد سامي" المدير الفني للفريق فى وجود المهندس "محمد فرج عامر" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

ويحظى سامى بمودة اللاعبين خاصة رئيس النادى وهو ما أعلنه المدير الفنى بنفسه منذ عدة أيام فى إحتفالية أوسكار اتحاد الكرة بمنطقة الاسكندرية أثناء تكريمه كأفضل مدرب حيث قال سامى وقتها “ ان المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة صاحب فضل عليا وقد آمن بيا كمدرب ممكن ام يحقق مكانه متقدمه مع فريقه هو ما حدث بالفعل ” .

يذكر أن الفريق الكروى الاول بنادى سموحه تحت قياده مديره الفنى احمد سامى حقق مؤخرا الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين لهدف فى الوديه التى اقيمت على استاد الاسكندرية.

وعاد فريق الموج الازرق أمس الى التدريب بملعب النادى استعدادا للموسم الرياضى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.