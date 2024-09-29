بطولة ألمانيا: فرانكفورت إلى الوصافة بثنائية للمصري مرموش

الرياص - اسماء السيد - برلين : قاد المصري عمر مرموش فريقه أينتراخت فرانكفورت إلى وصافة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بتسجيله ثنائية مع تمريرتين حاسمتين في الفوز على مضيفه الوافد الجديد هولشتاين كيل 4 2 الأحد في المرحلة الخامسة.

واستفاد فرانكفورت على أكمل وجه من خسارة فرايبورغ السبت أمام ساو باولي 0 3 وتعادل باير ليفركوزن حامل اللقب مع بايرن ميونيخ المتصدر 1 1، كي يصبح ثانيا برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن العملاق البافاري الذي سيكون خصمه في المرحلة المقبلة الأحد على ملعب "دويتش بانك بارك".

وضد فريق لم يحقق أي انتصار حتى الآن في مغامرته الأولى بين الكبار، عانى فرانكفورت لتحقيق فوزه الرابع للموسم، إذ، وبعدما وضعه مرموش في المقدمة بعد 25 دقيقة من مجهود فردي رائع وتوغل من منتصف ملعب فريقه، وجد الضيف نفسه على المسافة نفسها من صاحب الأرض بعدما أدرك الياباني شوتو ماشينو التعادل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وفي بداية الشوط الثاني، منح الكرواتي أيغور ماتانوفيتش التقدم مجددا لفرانكفورت بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها مرموش (47)، لكن ماشينو أدرك التعادل مرة أخرى بعدما تابع الكرة إثر ركلة ركنية (50).

وبهدفه السادس الذي وضعه في صدارة الهدافين بفارق هدف عن المهاجم الإنكليزي لبايرن هاري كاين، أعاد مرموش فرانكفورت إلى المقدمة مجددا (65) قبل أن يمرر كرة الهدف الرابع للبرازيلي توتا الذي حسم النتيجة وأكد الهزيمة الرابعة لهولشتاين كيل (74).

وقال مرموش لمنصة "دازون" للبث التدفقي "أستمتع كثيرا. أنا سعيد بالمساعدة إن كان بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة"، مضيفا "ستمنحنا هذه المباراة الكثير من الثقة" قبل المواجهة المرتقبة الأسبوع المقبل مع بايرن الذي توقّف مسلسل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم بتعادله السبت مع ليفركوزن.

وبعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة لماريوس بولتر (5 و8) والتشيكي آدم هلوشيك (12)، دفع هوفنهايم الثمن غاليا بعد طرد مدافعه الفرنسي ستانلي نسوكي (18) وفرّط بفوزه الثاني للموسم بخسارته أمام ضيفه فيردر بريمن 4 3.