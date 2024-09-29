مش محرومين.. الزمالك عقدة الأهلي في النهائيات آخر 10 سنوات.. التفاصيل بالأرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح نادي الزمالك، في تحقيق الفوز على غريمه ومنافسه التقليدي النادي الأهلي، في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا الفوز، نجح نادي الزمالك في التفوق على النادي الأهلي، في المواجهات النهائية المباشرة التي جمعت بينهما، في آخر 10 سنوات.

وخاض نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في آخر 10 سنوات، 11 مباراة نهائية أمام المارد الأحمر، بداية من نهائي كأس مصر عام 2015، وصولاً بمباراة نهائي السوبر الأفريقي عام 2024.

وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 6 نهائيات من أصل 11 خاضهم في السنوات العشرة الأخيرة أمام النادي الأهلي، مقابل تلقي الهزيمة في 5 لقاءات.

كما نجح نادي الزمالك، في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، حيث تواجها الفريقين معاً من قبل في مباراتين، الأولى في عام 1994 وانتهت لصالح الفارس الأبيض لهدف دون مقابل والمباراة الثانية كانت يوم الجمعة الماضي، انتهت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح لنادي الزمالك.

وجاءت نتائج المباريات النهائية بين الأهلي والزمالك، في آخر 10 سنوات كالتالي:

نهائي كأس مصر 2015.. 2-0 لصالح الزمالك.

نهائي كأس السوبر المصري 2015.. 3-2 لصالح الأهلي.

نهائي كأس مصر 2016.. 3-1 لصالح الزمالك.

نهائي كأس السوبر المصري 2016.. فوز الزمالك 3-1 بركلات الترجيح.

نهائي كأس السوبر المصري 2019.. فوز الأهلي 3-2.

نهائي السوبر المصري 2020.. فوز الزمالك.. 4-3.

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.. فوز الأهلي 2-1.

نهائي كأس مصر 2021.. فوز الزمالك 2-1.

نهائي كأس السوبر المصري 2022.. فوز الأهلي 2-0.

نهائي كأس مصر 2023.. فوز الأهلي 2-0.

نهائي كأس السوبر الأفريقي.. فوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح.

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