شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختبر لاعب الأهلى السابق فى ودية بورتو السويس غدا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع شادى رضوان لاعب الأهلى، للاختبار فى الإسماعيلى خلال هذه الفترة من أجل الانضمام للدراويش حال نجاحه فى إظهار قدراته خلال المباراة الودية التى يخوضها الإسماعيلى غدا الإثنين أمام بورتو السويس.

وشارك شادى رضوان فى مران الإسماعيلى الصباحى، اليوم الأحد، ومن المنتظر أن يدفع به الجهاز الفنى المؤقت للإسماعيلى فى مباراة بورتو السويس التى يلعبها غدا على استاد الإسماعيلية من أجل حسم التعاقد معه أم لا حال رفع إيقاف القيد عن النادى.

وخاض شادى رضوان فترة إعارة لمدة موسمين فى البنك الأهلى، قبل أن يعود للأهلى ولكنه تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى الموسم الماضى ويتم الاستغناء عنه اللاعب ليصبح حاليا حرا.

وواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

المران اشتمل على حصص بدنية مكثفة، وسط حالة من الحماس لدى اللاعبين على إثبات جدارتهم للجهاز الفني، كما اشتمل على تدريبات تنافسية بين اللاعبينلضمان تقديم كل لاعب أقصى ما لديه خلال المران.

كما أدى حراس المرمى، تدريبات مكثفة تحت إشراف مدربهم أحمد عبده، حول التسديدات بعيدة المدى والتعامل مع الكرات العرضية بشكل صحيح.