شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامجا مكثفا ليحيى عطية الله بسبب زيادة الوزن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 08:27 م

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى برنامجا بدنيا مكثفا للمغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق من أجل إنقاص وزنه قبل عودة المارد الأحمر للمنافسات المحلية والأفريقية.

وظهر يحيى عطية الله بشكل مميز مع الأهلى فى لقاء جورماهيا الكينى بإياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا قبل أن يظهر بشكل سيئ خلال مباراة السوبر الافريقى أمام الزمالك.

يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على 250 ألف دولار مكافأة من الاتحاد الأفريقى الكاف بصفته وصيفاً للسوبر الأفريقى بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق بعد تدخل من حمزة المثلوثي، بينما عادل ناصر منسي النتيجة لصالح الفارس الأبيض فى الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية رائعة من عمر جابر.

وبعد فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، فإن الزمالك سيحصل على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار، بناءً ما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي "كاف".

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.